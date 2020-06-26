Водитель элитного спортивного автомобиля устроил ДТП в Петербурге

Стоимость автомобиля McLaren 570S оценивается в $200 тысяч.

Транспортное происшествие произошло днем в четверг, 25 июня, в Петроградском районе. Спорткар врезался в автомобиль Hyundai.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Сообщается, что водитель McLaren попытался совершить поворот, не заметив наличие автомобиля, двигающегося на встречной полосе движения. Такая невнимательность повлекла за собой столкновение. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на экстренные службы.

Также, известно, что номера McLaren являются московскими. Примечательно, что официально в продаже в России данного автомобиля нет.

Хоть человеческих жертв ДТП не принесло, машина пострадала. Во сколько обойдется ремонт такого элитного авто — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Субсидированная ставка от застройщиков: популярные вопросы.