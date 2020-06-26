Навигация по рекам и каналам Петербурга возобновится 28 июня

В городе постепенно снимаются ограничительные меры.

Коммерческая навигация судов начнёт свою работу в 10:00, в воскресенье, 28 июня. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Новый взгляд» на телеканале «78».

Глава города отметил, что у города свыше сотни судов. Данным решением правительство хочет порадовать как жителей города, так и их гостей. Многие граждане соскучились по водным прогулкам. Особенно актуально такое времяпрепровождение в жаркую погоду, которая недавно установилась в городе на Неве.

Стоит отметить, что, несмотря на разрешение коммерческих водных перевозок, организация питания на плавательных средствах пока что останется под запретом. В настоящее время, эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной.

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