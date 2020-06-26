Беглов: мы снимаем ограничения, но коронавирус остается опасным

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что, несмотря на ослабление ограничений, коронавирус никуда не делся и все еще представляет опасность.

«Постепенно город возвращается к привычной жизни. Но нужно помнить, что вирус никуда не делся – он живет с нами и остается опасным», — написал он на странице в соцсети «ВКонтакте».

Беглов призвал горожан соблюдать меры предосторожности и предписания врачей и напомнил о снятии ряда ограничений.

Так, с 25 июня в Петербурге открылись поликлиники и стоматологии. Возобновились диспансеризация и вакцинация.

С 28 июня снимается запрет на посещение парков, скверов, садов, детских и спортивных площадок. С 29 июня откроются зоопарки, летние кафе. Станут возможными услуги маникюра и педикюра, а также торжественная регистрация брака.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили 223 новых случая коронавируса. За весь период в городе заразились 23 тыс. 294 человека.