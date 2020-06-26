В Петербурге пройдет матч «Зенит» — «Крылья Советов»

Игра начнется сегодня, 26 июня, в 20:30 по петербургскому времени.

Футболисты клуба города на Неве выйдут на поле в лазурной форме. Вратарь же облачится в форму черного цвета. Игроки «Крыльев Советов» сыграют в белой форме. Их вратарь предстанет в форме фиолетового цвета.

Ожидается, что матч посмотрят 6,5 тысяч болельщиков.

Прямую трансляцию игры проведет телеканал «Матч ТВ», а также канал «Матч Премьер». На последнем комментировать действия футболистов будут Константин Генич и Тимур Журавель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что болельщики «Зенита» смогут побывать на «Газпром Арене» в режиме онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться в ZOOM, а также иметь веб-камеру. За час до начала встречи на официальных ресурсах «Зенита» появится ссылка, перейдя по которой фанаты смогут оказаться на виртуальной трибуне прямо на стадионе.