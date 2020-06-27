Давид Манукян хочется сняться в фильме для взрослых

Давид Манукян хочется сняться в фильме для взрослых
Ольга Бузова с возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Фото: instagram.com/buzova86

Блогер не видит в этом ничего страшного.

Об этом стало известно 26 июня. Обо всем возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян рассказал в рамках YouTube-шоу «Макарена». Он, отвечая на вопрос о рекламе средств контрацепции или средств для потенции, заявил, что с радостью бы согласился на подобное приглашение. Манукян не видит ничего страшного в таких продуктах и в их рекламе – тоже.

«Это совершенно нормально, я бы отрекламировал. Еще бы и в порно снялся»,

— сказал блогер.

Напоминаем, что Манукян набрал более 10 миллионов подписчиков – часть из них пришли именно благодаря роману с певицей Бузовой. Многие убеждены, что телеведущую вновь обманывают ради пиара. Сама знаменитость никак не комментирует слова хейтеров и продолжает наслаждаться долгожданными отношениями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьникам показали порно во время дистанционного урока. Подозреваемым оказался один из одноклассников.

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