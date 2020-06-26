Вирусологи назвали примерные сроки второй волны коронавируса в России

Есть несколько вариантов развития событий.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем сообщает Ura.ru. Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов заявил, что в Россию может прийти вторая волна коронавируса уже через две недели. Он отметил, что подобное происходит в Европе. Эксперт считает, что ситуация ухудшится в крупных городах, а также во Владивостоке.

При этом глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что вторая волна придет только осенью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил: эпидемия коронавируса в России отступает. «Объем задач для волонтеров начинаем понемногу снижаться. Вы действительно на совесть сделали свою работу», — отметил президент.