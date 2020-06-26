Самолет из Бишкека приземлился в Санкт-Петербурге

Самолет из Бишкека приземлился в Санкт-Петербурге
Россияне продолжают возвращаться домой. Фото: pixabay.com

На родину вернулись 81 человек.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга. В Пулково в 20:17 приземлился самолет из Бишкека – на борту находились 151 человек. Из них 81 человек проживают в Северной столице, 18 – в Ленинградской области, а 51 – в других регионах страны. Все они застряли за границей во время пандемии коронавируса и только спустя несколько месяцев смогли вернуться домой.

Отмечается, что всем гражданам измерили температуру, их вещи продезинфицировали. Людям предстоит соблюдать карантин на протяжении двух недель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на карантине находятся 2055 петербуржцев. Из них 59 — в обсерваторе, 974 — на самоизоляции, 1022 человека – контактные, сообщили в администрации Петербурга.

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