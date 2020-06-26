На карантине находятся 2055 петербуржцев

Случаи заражения выявляют как в крупных и густонаселённых пунктах, так и в совсем небольших. Фото: Baltphoto

Случаи заражения выявляют как в крупных и густонаселённых пунктах, так и в совсем небольших. Фото: Baltphoto

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 20875 человека.

На карантине находится 2055 человек. Из них 59 — в обсерваторе, 974 — на самоизоляции, 1022 человека – контактные, сообщили в администрации Петербурга.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 172 обращения. О прибытии из другой страны сообщили 29 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте ВОЗ объявила ситуацию пандемией. По последним данным, в России число зараженных коронавирусом достигло 9716824 человек, выздоровели 5279633, умерли 491901 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.