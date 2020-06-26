«Русь сидящая» закрывается после поражения в суде

Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова объявила о закрытии. Причиной этого стало решение Невского районного суда Петербурга, по которому организация должна выплатить бывшему сотруднику 1 млн 300 тыс. рублей. Таких денег у фонда нет.

«Таких денег у нас нет, теперь все наши счета арестованы и мы закрываемся. Что это означает? Это означает, что пока мы будем работать без юридического лица и без счетов. А потом что-нибудь придумаем», — сообщила Романова на своей странице Facebook.

По словам главы фонда, «Русь сидящая» взяла на работу петербургского активиста Динара Идрисова. Позднее выяснилось, что он берет деньги с подзащитных, защищая их от имени организации. Из-за разногласий Идрисов был уволен. После чего активист подал в суд на «Русь сидящую» и выиграл. Суд обязал восстановить Идрисова в должности и выплатить ему 1 млн 300 тыс. рублей.

Романа призвала людей отписаться от регулярных пожертвований в «Русь сидящую».