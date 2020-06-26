Ученые опровергли миф о передаче коронавируса с помощью комаров

Они отметили, что даже если насекомое укусило заболевшего, инфекция никак не распространится.

Об этом стало известно 26 июня. Обо всем пишет MedicalXpress. Ученые из Национального института здравоохранения Италии опровергли миф о передаче коронавируса с помощью комаров. Они отметили, что даже если инфекция передастся от больного, они не смогут распространить ее. В ВОЗ также утверждают, что кровососущие насекомые во время пандемии не представляют опасности и не являются переносчиками коронавирусами.

Речь идет не только об обычных комарах, но также о тигровых, которые распространяют вирус Денге и прочие. Напоминаем, что на данный момент во всем мире зарегистрировано 9,5 миллионов случаев заражения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус за сутки выявили в 31 населенном пункте Ленобласти. С начала пандемии в Ленинградской области подтверждено 4 тыс. 220 случаев коронавируса. Выздоровели 3 тыс. 730 человек, скончались 27.