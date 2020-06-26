Стало известно, как Эмбер Херд называла Илона Маска

Стало известно, как Эмбер Херд называла Илона Маска
Маск общался с Херд еще в 2016году. Фото: Илон Маск (Фото: Natan Dvir / Bloomberg)

Актриса якобы позволяла себе общаться с предпринимателем, состоя в браке.

Об этом стало известно 26 июня. Обо всем сообщает Mirror. В суде прозвучало прозвище Илона Маска, которое ему дала актриса Эмбер Херд. Звезда на тот момент состояла в браке с Джонни Деппом, который убежден, что имела место быть измена.

Херд подписала основателя Space X как «Человек-ракета». В переписке артистка рассказывала о желании развестись с Деппом и жаловалась на насилие со стороны мужа. Сообщение, в котором говорится о побоях, было отправлено 22 мая 2016 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Илон Маск ответил на слухи о групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь. Он также добавил, что их отношения с Херд завязались через месяц после ее развода с актером Джонни Деппом.

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