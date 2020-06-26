В Москве за сутки скончались 20 пациентом с коронавирусом

Всего в столице зарегистрировано 3714 летальных случаев из-за инфекции.

Об этом стало известно 26 июня. Обо всем пишет ТАСС. В оперативном штабе по ситуации с COVID-19 рассказали о количестве скончавшихся пациентов от инфекции – таковых за последние сутки оказалось 20 человек. У всех была диагностирована пневмония и получены положительные результаты тестирования.

Напоминаем, что в России зафиксировано более 620 тысяч случаев заражения. Летальных исходов – 8781.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые опровергли миф о передаче коронавируса с помощью комаров. Они отметили, что даже если насекомое укусило заболевшего, инфекция никак не распространится.