Автор «Любимки» остался без фирменной прически

Автор &#171;Любимки&#187; остался без фирменной прически
Артисту захотелось перемен. Фото: https://www.instagram.com/niletto_official/

Артист лишился своей косичики, которой так гордился.

Об этом стало известно 26 июня. Обо всем сообщает СтарХит. Певец Данил Прытков, вступающий под псевдонимом Niletto рассказал, что решился изменить имидж. Он полностью сбрил волосы и убрал свою фирменную косичку.

Судя по комментариям в социальных сетях, таким молодой человек нравиться своим поклонницам меньше не стал. Большинство отметили, что новый образ Данилу идет больше предыдущего – так певец выглядит еще брутальней, а косчику понимали далеко не все.

Напоминаем, что во время карантина многим звездам захотелось перемен. Так, экс-ведущая «Орла и решки» Натали Неведрова решилась на увеличение груди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пелагея сменила имидж и словно помолодела на 20 лет. Напоминаем, что Пелагея развелась с хоккеистом Иваном Телегиным и многие связывают перемены в образе именно с этим фактом. Считается, что спортсмен изменил супруге.

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