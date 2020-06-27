Дзюба обошел Данни и вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров «Зенита»

Дзюба обошел Данни и вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров «Зенита»
Артем Дзюба. Фото: Фото: ФК "Зенит"

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров сине-бело-голубых.

Форвард оформил с пенальти дубль в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Теперь на его счету 69 голов.

По этому показателю Дзюба опередил португальского полузащитника Данни, который выступал в составе петербургской команды с 2008 по 2017 год.

Напомним, «Зенит» обыграл «Крылья «Советом» со счетом 2:1. В матче дважды отличился Артем Дзюба, который забил оба мяча с пенальти. Встреча состоялась 26 июня на «Газпром Арене». «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 56 очков. Следующий матч состоится 1 июля. «Зенит» сыграет с «Тамбовом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.

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