Дзюба обошел Данни и вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров «Зенита»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров сине-бело-голубых.

Форвард оформил с пенальти дубль в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Теперь на его счету 69 голов.

По этому показателю Дзюба опередил португальского полузащитника Данни, который выступал в составе петербургской команды с 2008 по 2017 год.

Напомним, «Зенит» обыграл «Крылья «Советом» со счетом 2:1. В матче дважды отличился Артем Дзюба, который забил оба мяча с пенальти. Встреча состоялась 26 июня на «Газпром Арене». «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 56 очков. Следующий матч состоится 1 июля. «Зенит» сыграет с «Тамбовом».