В музее-квартире Бродского в Петербурге нашли «клад»

Особой ценности найденные вещи, конечно, не представляют. Но набор, обнаруженный мастером по паркету в комнате поэта, получился интересным. Информация о находке появилась сегодня, 27 июня, в Instagram-аккаунте Музея-квартиры Иосифа Бродского.

«Кладом» была названа монетка, а именно — копейка 1972 года. Примечательно, что именно в этом году Бродский покинул эту квартиру в доме Мурузи. Авторы поста предположили, что поэт бросил монету, чтобы вернуться назад. Но даже, если все было и так, сбыться этому не удалось.

Что касается остальных вещей, были найдены: три пуговицы, моток проволоки, пару кусочков газет, две папиросы, часть от бижутерии, ремешок, а также непонятный предмет из картона, внешне похожий на башмак.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музей-квартиру Бродского «Полторы комнаты» полностью откроют в мае.