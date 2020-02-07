Музей-квартиру Бродского «Полторы комнаты» полностью откроют в мае

Полноценное открытие музея-квартиры Иосифа Бродского «Полторы комнаты» в Петербурге состоится в мае 2020 года. Посетителям представят частично воссозданные интерьеры, в которых поэт жил с семьей на протяжении 17 лет.

Увидеть часть музея некоторые петербуржцы смогли уже этой зимой. Свою работу он начал в тестовом режиме. Официальное открытие, по словам куратора проекта Павла Котляра, ожидается в мае. Музей готовит мультимедийную программу, выставку фотографий и литературный экскурсии.

«С точки зрения камерности, там не должно быть постоянного потока народа. Это будет пространство вдумчивого разговора», — рассказал Котляр в интервью «Город+».

Музей-квартира «Полторы комнаты» откроется в доме Мурузи на Литейном проспекте, 24. В этом доме Бродский и его родители жили с 1955 по 1972 годы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что организаторы музея «Полторы комнаты» после полной реставрации планируют водить ежедневные экскурсии.