В Петербурге в тестовом режиме открывают Музей-квартиру Бродского

В Санкт-Петербурге на Литейном проспекте открылась Музей-квартира русского поэта и драматурга Иосифа Бродского. Сейчас музей работает в тестовом режиме.

Как сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на редактора проекта Brodsky.online Павла Котляра, изначально музей-квартиру Бродского планировали открыть к его 80-летию в мае 2020 года, однако его решили открыть досрочно. При этом ремонт в квартире, где жил известный поэт, продолжается.

Сейчас организаторы работают над составлением графика экскурсий, после чего, на следующей неделе, начнут водить группы. По словам Котляра, экскурсии будут проводить уже на следующих выходных. Ежедневные экскурсии начнутся после полной реставрации.

Квартира №28 Бродского находится в Доходном доме князя Александра Мурузи на Литейном проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в здании РНБ на Садовой могут открыть Музей Крылова.