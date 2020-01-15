В здании РНБ на Садовой могут открыть Музей Крылова

В здании РНБ на Садовой могут открыть Музей Крылова
Здание РНБ. Скриншот: Google Maps

В Петербурге могут открыть музей имени Ивана Крылова. Разместить его предлагают в здании Российской национальной библиотеке на Садовой улице, 18.

Осенью 2019 года РНБ начала переезд в новое здание на Московском проспекте. В освободившемся помещении руководство библиотеки может обустроить музей Крылова.

Писатель жил в этом доме с 1816 по 1841 год. Квартира его располагалась на втором этаже, а окна выходили на Садовую улицу.

Крылову планируют посвятить как минимум один зал, пишет «Петербургский дневник». Разместить в нем хотят вещи, что когда-то принадлежали баснописцу.

В планах также создание «точки притяжения петербургских писателей» в здании РНБ. В реализации проекта может принять участие Союз писателей Санкт-Петербурга. Его председатель Валерий Попов, как отметили в РНБ, уже подключился к воплощению идеи в жизнь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дом Брюллова на Кадетской линии, 21 могут отдать под Музей-институт исламской культуры.

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В здании РНБ на Садовой могут открыть Музей Крылова