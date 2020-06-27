Стало известно, как ЦПКиО возобновит работу в воскресенье

Петербург постепенно ослабляет ограничительные меры. Уже в воскресенье, 28 июня, граждане смогут прогуляться в ЦПКиО имени Кирова с 9:00 до 22:00. Для юных петербуржцев там откроют детские площадки. Также, начнут работу точки проката инвентаря. Примечательно, что все, кто захочет воспользоваться услугами по прокату, получат индивидуальные средства защиты. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Для обеспечения санитарной безопасности, на территории парка будет регулярно проводиться дезинфекция скамеек.

Стоит отметить, что пока что останется закрытым веревочный городок и стеклодувная мастерская. Оставшиеся ограничения снимут, когда эпидемиологическая ситуация станет лучше, и в случае, если граждане будут соблюдать все правила безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 28 июня в Петербурге открываются парки и детские площадки.