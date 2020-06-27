Ленобласть накроют грозы и сильный ветер

Ленобласть накроют грозы и сильный ветер
Гроза. Фото: unsplash

Сегодня, 27 июня, в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Местным жителям стоит проявить внимательность и обезопасить себя от стихии и ее последствий. О воскресных ливнях и грозах сообщили в Главном управлении МЧС России по Ленобласти. Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.

В связи с этим, водители должны проявлять осторожность на дорогах из-за риска возникновения ДТП.

Не рекомендуется выходить на воду, в лес, а также разводить костры. В непогоду следует оставаться дома. Стоит воздержаться и от посещения крыш и топления печи. Осторожными необходимо быть и с электроприборами.

Напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации важно сразу же звонить в службу спасения по номерам «01», «101» и «112».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербуржцы делятся снимками грозы и её последствий.

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