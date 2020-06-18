Петербуржцы деляется снимками грозы и её последствий

Петербуржцы деляется снимками грозы и её последствий
Гроза в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Вечером 18 июня Петербург накрыла сильная гроза с ливнем и ветром. Снимками стихии и её последствий горожане делятся в социальных сетях.

Дождь грянул в районе 18 часов вечера. Завершилась гроза примерно через два часа. За это время, как рассказали в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» успела выпасть почти половина месячной нормы осадков — 23,55 мм.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Стихия зверствовала во Фрунзенском, Приморском и других районах Петербурга. Так, в Купчино снесло рекламный щит, на проспекте Славы на автомобиль упало дерево, а на Петровском стволом придавило такси. Фотографиями вырванных с корнями деревьев, упавших конструкций и затопленных улиц петербуржцы поделились в соцсетях.

Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/kupchinonews
Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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