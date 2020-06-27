Билан выступит на «Алых Парусах»

Известный певец Дима Билан накануне прибыл в Северную столицу для участия в празднике выпускников «Алые Паруса». Об этом он оповестил своих подписчиков в личном аккаунте социальной сети «Instagram».

В своих Stories Дмитрий поделился тем, что сразу после проведенного концерта, он отправился на поезд. Озвучил Билан и то, что опасался простудиться перед ответственным мероприятием. Помимо этого, стало понятно, что певец заселился в гостиницу «Астория».

Трансляция «Алых Парусов» уже началась. В этом году мероприятие пройдет исключительно в онлайн формате. Это связано с эпидемией коронавирусной инфекции. Кроме Билана, на сцену выйдут Вера Брежнева, «Звери», Iowa и другие исполнители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге началась трансляция праздника «Алые Паруса». Праздник идет уже несколько часов.