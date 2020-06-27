Билан выступит на «Алых Парусах»

Билан выступит на «Алых Парусах»
Дима Билан. Фото: https://bilandima.ru/news/

Известный певец Дима Билан накануне прибыл в Северную столицу для участия в празднике выпускников «Алые Паруса». Об этом он оповестил своих подписчиков в личном аккаунте социальной сети «Instagram».

В своих Stories Дмитрий поделился тем, что сразу после проведенного концерта, он отправился на поезд. Озвучил Билан и то, что опасался простудиться перед ответственным мероприятием. Помимо этого, стало понятно, что певец заселился в гостиницу «Астория».

Трансляция «Алых Парусов» уже началась. В этом году мероприятие пройдет исключительно в онлайн формате. Это связано с эпидемией коронавирусной инфекции. Кроме Билана, на сцену выйдут Вера Брежнева, «Звери», Iowa и другие исполнители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге началась трансляция праздника «Алые Паруса». Праздник идет уже несколько часов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алые паруса выступление дима билан
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Максим Фадеев опубликовал фото после похудения на 100 кг
Билан выступит на «Алых Парусах»
На Бутлерова автомобиль сбил пешехода
В ходе рейда на улице Рубинштейна задержали 31 человек
В Петербурге началась трансляция праздника «Алые Паруса»
Врач оценил риски заражения коронавирусом на пляже
На Дальневосточном проспекте загорелась свалка
Белые актеры больше не будут озвучивать персонажей других рас в «Симпсонах»