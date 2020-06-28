Во время перестрелки в Калифорнии полицейские ранили преступника в супермаркете

Стрельба началась около 15:30 по местному времени. Фото: Pixabay

Стрельба началась около 15:30 по местному времени. Фото: Pixabay

В супермаркете Walmart в городе Ред Блафф (Калифорния, США) произошла стрельба.

Полицейские обезвредили злоумышленника, который стал стрелять по представителям правоохранительных органов, после чего был ранен ответным огнем.

По данным New York Times, в результате происшествия минимум две погибли и четыре человека получили ранения.

Стрельба началась около 15:30 по местному времени (1:30 мск).На место происшествия прибыли пять машин скорой помощи, полиция и спасатели. По словам очевидцев, в супермаркете раздалось до 50 выстрелов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Ленинском проспекте в столице в понедельник, 15 июня, произошла перестрелка, в результате которой пострадали трое человек: двое сотрудников правоохранительных органов и сам стрелок. В ходе перестрелки преступник также получил ранения.