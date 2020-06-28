В России испытали «рой» истребителей под руководством Су-57

Военные в России провели эксперимент по применению способа взаимодействия истребителей Су-35 в воздухе: они летели в «стае» под командованием Су-57.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе, военные проводили экспериментальный пол в реальных боевых условиях, однако где именно — не уточняется.

Такой боевой порядок, который также называют «стая» или «рой» позволяет летчикам обмениваться информацией в режиме реального времени. «Рой» действует в едином информационном пространстве, что в лучшую сторону влияет на эффективность выполнения боевых задач.

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