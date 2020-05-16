В США разбился истребитель во время полета

Пилот пострадал, он находится в стабильном состоянии.

Об этом стало известно 15 мая. Обо всем рассказало командование авиабазы ВВС «Эглин». В Америке во время учебного полета разбился истребитель пятого поколения F-22. Все произошло в 12 милях от базы Энглин. Уточняется, что пилот успел катапультироваться. Его госпитализировали – сейчас мужчина находится в стабильном состоянии. В результате все остались живы. На земле разрушений также не обнаружено.

Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель разбился в ДТП на трассе «Кола», еще шестеро получили травмы. Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в две легковые машины.