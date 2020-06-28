В Петербурге задержан «газовщик» Артур, который обманывал пенсионерок

Пенсионерка обратилась с заявлением в полицию не в день совершения преступления, так как ожидала заказ мебели. Фото: pixabay

Пенсионерка обратилась с заявлением в полицию не в день совершения преступления, так как ожидала заказ мебели. Фото: pixabay

В Петербурге задержали 24-летнего неработающего Артура, уроженца Башкортостана. Он подозревается в мошенничестве в отношении пенсионерок.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пожилая женщина, поддалась на уговоры лжегазовщика и купила у него прибор, который якобы обезопасит от утечки газа. Переплата за такой чудо-прибор составила 15 тысяч рублей.

Похожий инцидент произошел и с 73-летней пенсионеркой. Возбуждено уголовное дело еще одно уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники с правоохранительных органов Северной столицы разыскивают мошенника, который, притворившись адвокатом, обманул пенсионерку на 1,5 млн рублей.