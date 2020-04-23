Пенсионерка в Петербурге отдала 1,5 миллиона рублей лжеюристу

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы разыскивают мошенника, который, притворившись адвокатом, обманул пенсионерку на 1,5 млн рублей.

Оказалось, что женщина перевела денежные средства злоумышленнику почтой. В полицию с заявлением о случившемся обратилась сама 82-летняя потерпевшая, проживающая в одном из домов на Тихорецком проспекте. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся московским адвокатом.

Якобы юрист предложил старушке подать иск на возмещение морального и материального ущерба в размере 10 млн рублей. Женщина послушала мошенника и согласилась, чтобы он взял на себя её защиту, получив 10% от суммы возмещения. Таким образом, в период с 5 по 19 марта пожилая петербурженка перевела через почтовое отделение оплату за услуги «адвоката» в размере 1 млн 540,05 тыс. рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за действий мошенников пенсионерка набрала кредитов на миллион рублей.