Дорожный конфликт спровоцировал пробку на Приозерском шоссе

В воскресенье, 28 июня на Приозерском шоссе произошел дорожный конфликт, который спровоцировал пробку.

Как сообщили очевидцы, водитель легковушки решил объехать стоящие в пробке машины по обочине. Однако такая манера поведения вызвала раздражение и критику у остальных участников дорожного движения. Недовольные водители перегородили путь торопыге. Ситуация вышла из под контроля и обернулась угрозами, скандалом, а также криками с использованием нецензурных слов. В результате дорожного конфликта на участке скопилась пробка.

«На Приозерском шоссе пробка, но кто-то считает что он самый умный и его время ценнее других, пытаясь объехать всех по 3му ряду. Нашлись люди , которые преградили им дорогу, а они приняли это за оскорбление и полезли в драку», — так описал ситуацию очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Дороге жизни произошла авария с участием двух автомобилей. От удара машины разъехались в разные стороны. Движение на участке сильно затруднено.