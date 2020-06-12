«Пробка солидная»: на Дороге жизни разбились две легковушки

&#171;Пробка солидная&#187;: на Дороге жизни разбились две легковушки
Легковушки раскидало по разные стороны дороги. Фото: vk.com/spb_today

На Дороге жизни произошла авария с участием двух автомобилей. От удара машины разъехались в разные стороны. Движение на участке сильно затруднено.

Авария сучилась в пятницу, 12 июня, на Рябовском шоссе. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Автор записи отметил, что легковушки не смогли поделить дорогу напротив Ржевского научно-исследовательского испытательного сертификационного центра. Судя по кадрам, одна из машин врезалась в отбойник, а вторая вылетела на обочину.

«Пробка уже солидная», — написал подписчик.

К месту происшествия уже прибыли сотрудники ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Литейным мостом ночью столкнулись три легковых автомобиля. Среди участников дорожного инцидента оказалась машина службы «Яндекс.Такси».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дорога жизни дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У Фонда капремонта в Петербурге сменился руководитель
Роспотребнадзор вновь напомнил о неготовности Петербурга к снятию ограничений
В Петербурге за сутки скончались более 40 человек с коронавирусом
За сутки в России выявлено почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
«Пробка солидная»: на Дороге жизни разбились две легковушки
В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 25 тысяч человек
Петербург стал вторым среди городов России по числу домашних краж
На Новочеркасском проспекте 83-летнюю пенсионерку обобрал неизвестный, ...