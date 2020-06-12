«Пробка солидная»: на Дороге жизни разбились две легковушки

На Дороге жизни произошла авария с участием двух автомобилей. От удара машины разъехались в разные стороны. Движение на участке сильно затруднено.

Авария сучилась в пятницу, 12 июня, на Рябовском шоссе. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Автор записи отметил, что легковушки не смогли поделить дорогу напротив Ржевского научно-исследовательского испытательного сертификационного центра. Судя по кадрам, одна из машин врезалась в отбойник, а вторая вылетела на обочину.

«Пробка уже солидная», — написал подписчик.

К месту происшествия уже прибыли сотрудники ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Литейным мостом ночью столкнулись три легковых автомобиля. Среди участников дорожного инцидента оказалась машина службы «Яндекс.Такси».