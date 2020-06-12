Среди ночи под Литейным мостом «встретились» три легковушки

В центре Северной столицы произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, один из которых принадлежит сервису «Яндекс.Такси».

Авария случилась сегодня ночью, 12 июня, в тоннеле под Литейным мостом. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что у всех участников дорожного инцидента есть серьезные технические поломки. Служебная машина оказалась зажата между другими иномарками.

Обстоятельства столкновения машин выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении проспектов Суздальского и Художников иномарка влетела в трал с экскаватором. На место дорожно-транспортного происшествия приехала машина скорой помощи.