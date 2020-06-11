На пересечении Суздальского и Художников Chevrolet врезался в трал с экскаватором

На пересечении Суздальского и Художников Chevrolet врезался в трал с экскаватором
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 11 июня на пересечении проспектов Суздальского и Художников не смогли разъехаться легковой автомобиль и трал с экскаватором.

«Шевроле влетел в трал с экскаватором при повороте с Суздальский на Художников», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место ДТП приехала скорая. По словам очевидцев, Chevrolet врезался в трал на повороте с Суздальского. У легковушки от удала разбились передние фары и капот. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудник воронежской полиции на личном автомобиле сбил трех пешеходов, которые шли по тротуару. Один из них получил смертельные травмы.

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