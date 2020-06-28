Скейтер влетел в остановку на Невском, разбив ее вдребезги

Остановка на Невском, в которую влетел парень на скейте. Фото: google.maps

Остановка на Невском, в которую влетел парень на скейте. Фото: google.maps

Молодой парень случайно разбил стекло на остановке общественного транспорта в центре Петербурга после «аварии» на тротуаре.

Об этом сообщает 78.ru. Все произошло на углу Малой Садовой улицы и Невского проспекта примерно в три часа дня. Там не смогли поделить тротуар главный герой происшествия и самокатчик.

Судя по кадрам видеозаписи, опубликованной изданием, молодой человек на скейте столкнулся с парнем, ехавшим на самокате. В результате скейтера отбросило в остановку. Удар получился не слабым, в результате чего стекло разбилось на мелкие кусочки.

Молодой человек влетел в остановку головой, но, несмотря на это, он, по всей видимости, в порядке. Второй участник «ДТП» помог ему подняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ребенок на самокате попал под машину на проспекте Солидарности.