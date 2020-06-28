Ребенок на самокате попал под машину на проспекте Солидарности

Ребенок на самокате попал под машину на проспекте Солидарности
Мальчик переезжал дорогу на самокате на запрещающий сигнал светофора. Фото: unsplash.com

Сегодня мальчик 10-лет попал в больницу после ДТП в Невском районе Петербурга, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу и области.

Сообщается, что ребенок был сбит примерно в два часа дня рядом с домом №9 по проспекту Солидарности. Мальчика на самокате не заметил 45-летний водитель иномарки «Фольксваген», когда школьник переезжал дорогу. Стоит отметить, что для пешеходов в момент аварии горел красный свет.

На место происшествия были вызваны экстренные службы. Мальчику понадобилась медицинская помощь — он получил тяжелые травмы в момент ДТП и был госпитализирован.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что маленькая девочка умерла под колесами авто в Ленобласти. Предварительно, авария произошла вне зоны пешеходного перехода.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб ребенок самокат смертельное ДТП
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ребенок на самокате попал под машину на проспекте Солидарности
Голикова рассказала о страшном начале пандемии COVID-19 в России
Маленькая девочка умерла под колесами авто в Ленобласти
Марго Робби заменит Джонни Деппа в новой версии «Пиратов Карибского ...
Дети легче справляются с коронавирусом из-за особенностей иммунитета
Удары молнии убили более 100 человек в Индии
Ученые доказали, что сон с любимым человеком снижает стресс
Число заболевших COVID-19 в мире превысило десять миллионов человек