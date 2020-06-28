Маленькая девочка умерла под колесами авто в Ленобласти

На водителя, насмерть сбившего четырехлетнего ребенка в Сланцевском районе, открыли уголовное дело о нарушении ПДД.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, все произошло вечером 27 июня на автодороге «Гостицы — Пустомержа» в деревне Выскатка. Виновником аварии оказался 43-летний водитель «Хендэ Солярис», который сбил маленькую местную жительницу, когда та переходила дорогу. Девочка получила смертельные травмы.

Предварительно, авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств». Пока что водителя задержали на двое суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти возбуждено уголовное дело после гибели ребенка в ДТП. Hyundai сбил женщину 1960 года рождения и мальчика 2009 года рождения. Потом машина съехала в кювет и перевернулась.