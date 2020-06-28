Маленькая девочка умерла под колесами авто в Ленобласти

Маленькая девочка умерла под колесами авто в Ленобласти
Девочка погибла на месте ДТП. Фото: Pixabay

На водителя, насмерть сбившего четырехлетнего ребенка в Сланцевском районе, открыли уголовное дело о нарушении ПДД.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, все произошло вечером 27 июня на автодороге «Гостицы — Пустомержа» в деревне Выскатка. Виновником аварии оказался 43-летний водитель «Хендэ Солярис», который сбил маленькую местную жительницу, когда та переходила дорогу. Девочка получила смертельные травмы.

Предварительно, авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств». Пока что водителя задержали на двое суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти возбуждено уголовное дело после гибели ребенка в ДТП. Hyundai сбил женщину 1960 года рождения и мальчика 2009 года рождения. Потом машина съехала в кювет и перевернулась.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария ленобласть наезд на пешехода ребенок смертельное ДТП
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
Ребенок на самокате попал под машину на проспекте Солидарности
Голикова рассказала о страшном начале пандемии COVID-19 в России
Маленькая девочка умерла под колесами авто в Ленобласти
Марго Робби заменит Джонни Деппа в новой версии «Пиратов Карибского ...
Дети легче справляются с коронавирусом из-за особенностей иммунитета
Удары молнии убили более 100 человек в Индии
Ученые доказали, что сон с любимым человеком снижает стресс