На Социалистической на тротуар рухнуло дерево

В результате инцидента никто не пострадал, так как никого не оказалось рядом.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Социалистической улице – там по непонятной причине рухнуло дерево. Оно чудом не зацепило припаркованный автомобиль, а также не травмировало ни одного прохожего. Отмечается, что часть дерева задело проезжую часть.

Сами пользователи считают, что это чудо, что никого не убило и ничто не повреждено. Непонятно, убрали ли дерево на данный момент или продолжает преграждать путь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на Благодатной улице на дереве застрял енот.