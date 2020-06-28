В Лодейном Поле тушили хозпостройку на 200 «квадратах»

На место прибыли 12 человек и 12 единиц спецтехники.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем сообщили в главном управлении МЧС России по Ленинградской области. Все случилось в воскресенье вечером на Октябрьском проспекте в городе Лодейное Поле. Там полыхала хозпостройка – огонь успел охватить площадь в 200 квадратных метров. На место вызвали спасателей – 12 человек и 12 единиц техники боролись с пламенем. На ликвидацию возгорания потребовалось около часа, уже к семи часам вечера огонь потушили.

Отмечается, что о пострадавших информация не поступала. Подробности инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Приозерском произошло ДТП. На месте реанимация. Из-за инцидента образовалась пробка.