На Приозерском произошло ДТП. На месте реанимация

На Приозерском произошло ДТП. На месте реанимация
Автомобилистам стоит помнить о пробках. Фото: vk.com/spb_today

Из-за инцидента образовалась пробка.

Все случилось сегодня вечером, 28 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Приозерском шоссе – там столкнулись несколько автомобилей, подробности не разглашаются. В итоге на участке дороги образовалась пробка, тем временем на место прибыли сотрудники МЧС и реанимация. По предварительным данным, есть пострадавшие, но сколько их и каково состояние – непонятно.

Сотрудникам экстренных служб предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Купчино «Газель» влетела в пассажирский автобус, а затем скрылась. На снимках, которые выложили в сеть, видно, что у автобуса разбит капот. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разыскать предполагаемого виновника аварии.

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дтп новоприозерское шоссе
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