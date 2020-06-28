В Купчино «Газель» влетела в пассажирский автобус, а затем скрылась

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на улице Олеко Дундича – там «Газель», поворачивая в сторону станции метро «Купчино», въехала в пассажирский автобус. Затем машина скрылась в неизвестном направлении, несмотря на требования водителя общественного транспорта остановиться.

На снимках, которые выложили в сеть, видно, что у автобуса разбит капот. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разыскать предполагаемого виновника аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ребенок на самокате попал под машину на проспекте Солидарности. На место происшествия были вызваны экстренные службы. Мальчику понадобилась медицинская помощь — он получил тяжелые травмы в момент ДТП и был госпитализирован.