В Германии допускают повторное закрытие границ внутри ЕС

Страна понимает, что пандемия не закончилась.

Об этом стало известно 28 июня. Обо всем сообщает глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью агентству DPA, которое опубликовано в субботу. Он отметил, что из-за второй волны пандемии коронавируса страны ЕС могут снова закрыть границы внутри ЕС и Шенгенской зоны. Пока что говорить об этом рано, но если количество инфицированных в том или ином регионе существенно возрастет, то другого выхода не будет.

Напоминаем, что внутренние границы в ЕС открыли еще 15 июня. Они были закрыты на протяжении нескольких месяцев – примерно с середины марта 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире коронавирусом заболели более 10 млн человек. Из них скончались почти полмиллиона человек. Первое место по числу заболевших занимает США, на втором месте оказалась Бразилия, а Россия замыкает тройку лидеров рейтинга.