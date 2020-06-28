Экс-супруга Башарова обратилась в полицию

Она возмущена из-за клеветы после просмотра передач с участием актера.

Об этом стало известно 28 июня. Обо всем пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на источник в МВД «Раменки». Бывшая жена Башарова Екатерина Архарова обратилась в полицию, так как он оклеветал ее на телевидении. Женщина не понимает, зачем артист на всю страну раскрывает подробности их личной жизни, при этом врет. Она отметила, что 90% сказанного – ложь, в которую теперь верят тысячи россиян.

«Ну сколько можно? У меня семья, маленький ребенок. Скоро малыш начнет все понимать, а Башаров все успокоиться никак не может. Пускай теперь разбираются соответствующие органы»,

— считает Архарова.

Напоминаем, что Архарова была первой супругой Башарова. Она обвиняла его в избиениях – в 2014 году женщина угодила в больницу с ушибами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Марата Башарова хотят лишить звания заслуженного артиста Татарстана.