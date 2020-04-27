Марата Башарова хотят лишить звания заслуженного артиста Татарстана

Актер признался в том, что избивал своих жен якобы под действием алкоголя.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте Change.org. Авторы просят лишить заслуженного артиста Татарстана Марата Башарова всех его высоких званий из-за домашнего насилия над женщинами. В документе говорится, что в России за год около 22 тысяч гражданок жалуются на побои в семьи.

Многие женщины хоть раз сталкивались с физическим или сексуальным насилием, тем временем Марат Башаров сидит безнаказанным. Авторы петиции считают, что его надо судить за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью своим женам.

Напоминаем, что недавно вышло шоу «Секрет на миллион», в рамках которой артист признался, что все слухи об избиениях – правда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Башаров признал избиения женщин. Артист откровенно рассказал о своей личной жизни, но всех тайн не раскрыл.