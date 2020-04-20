Башаров признал факт избиения женщин

Артист откровенно рассказал о своей личной жизни, но всех тайн не раскрыл.

Об этом стало известно 20 апреля. Актер Марат Башаров принял участие в шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Он впервые прокомментировал обвинения в избиении женщин. Он подтвердил все слухи и объяснил, что толкало его на такие действия. Шоу еще не вышло, так что все подробности будут известны позже.

Известно, что актер рассказал о злоупотреблении алкоголем, а также о своей нынешней второй половинки. Башаров не раскрывает имя любимой – держит его в секрете. Звезда также ответит на вопрос, ответ на который может принести ему миллион – ожидается, что артист поделиться информацией о внебрачном сыне.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция выяснит обстоятельства избиения фотографа Сергея Семкина. Напомним, художника, фотографа и одного из владельцев магазина Castle Rock избили во дворе дома, где он проживает.