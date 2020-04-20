Полиция выяснит обстоятельства избиения фотографа Сергея Семкина

Проверка уже начата. После выяснения деталей происшествия, будут приняты соответствующее решения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, художника, фотографа и одного из владельцев магазина Castle Rock избили во дворе дома, где он проживает.

Все случилось несколько дней назад. Ранее у него произошел конфликт с соседом по поводу стоянки. Сосед поставил замок на ворота, чтобы ограничить въезд во двор для транспорта. Семкину это не понравилось, поэтому он воспользовался болгаркой, чтобы спилить самовольно установленный затвор на воротах. Когда фотограф возвращался в мастерскую, на него резко напали и начали бить. Сильные удары пришлись на тело и голову. Об этом пострадавший рассказал в своем профиле в Facebook.

После случившегося, Семкин обратился за медицинской помощью и зафиксировал свои ранения, после чего подал заявлению в полицию. Помимо сильных ушибов, у художника выявили сотрясение мозга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге жестоко избили известного художника Сергея Семкина.