В Петербурге жестоко избили известного художника Сергея Семкина

Известного фотографа и художника Санкт-Петербурга Сергея Семкина жестоко избили во дворе его дома на Пяти углах. Нападавшим был сосед Семкина, некий Абрамов.

О конфликте с соседом Семкин рассказал на своей странице в Facebook, сопроводив публикацию фотографией побоев. Выяснилось, что Абрамов, как охарактеризовал его художник — «крепкий жлоб лет на 15-20 меня моложе», — не договорившись с другими жильцами, решил установить замок на въезд во двор. Однако ключами он с Семкиным, по непонятным причинам, не поделился.

Тогда фотограф, которому необходимо было припарковать во дворе автомобиль, приступил к решительным действиям и спилил замок болгаркой. В ответ сосед напал на него с кулаками. В результате Семкин получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

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