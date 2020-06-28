Яну Рудковскую раскритиковали за слишком дорогую одежду для сына

Подписчики считают, что продюсер тратит баснословные суммы на бесполезные вещи.

Об этом стало известно 28 июня. О стоимости некоторых вещей Гном Гномыча рассказала сама продюсер Яна Рудковская в одном из видео для TikTok. Она призналась, что на ее ребенке футболка стоимостью в девять тысяч рублей. Подписчики побоялись предположить, сколько мама тратит на другие вещи для сына. Люди не понимают, почему Рудковская решила всем рассказать о дороговизне футболки – они убеждены, что продюсер просто хвастается.

«Понты важнее всего»,

— написал один из комментаторов.

Сама знаменитость ответила, что очень редко покупает себе вещи, так как ей их дарят бренды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Яна Рудковская грозится подать в суд за слухи о «ненормальности» её сына.