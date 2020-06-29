В Петербурге у 100-летней пенсионерки «электрики» украли 300 тысяч

Полиция разыскивает злоумышленников, который ограбили 100-летнюю пенсионерку. Инцидент произошел утром 28 июня.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась пожилая женщина 1920 года рождения и рассказала о том, что двое неизвестных преступников позвонили и представились электриками.

Пенсионерка, ничего не подозревая, впустила их в свою квартиру, расположенную в одном из домов по улице Бутлерова. Под предлогом проверки электрики они похитили из серванта конверт, в котором были 300 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники с правоохранительных органов Северной столицы разыскивают мошенника, который, притворившись адвокатом, обманул пенсионерку на 1,5 млн рублей.