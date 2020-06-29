Во время реставрации Юсуповского дворца нашли шелковое панно XIX века

В Петербурге в ходе реставрации Юсуповского дворца на набережной реки Мойки обнаружили фрагмент подлинного штофа XIX века. Об этом рассказали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

Штоф найден в ходе работ в фарфоровом будуаре княгини Зинаиды Юсуповой. Панно аккуратно демонтировали. Шелк его пересох, имеются поверхностные и глубинные загрязнения. В некоторых места видны следы затеков от известки, столярного клея и затеки бурого цвета.

«Часть площади штофа жесткая и ломкая, в местах отверстий от гвоздей — ржавчина. На ткани имеются сечения и разрывы», — рассказали в пресс-службе КГИОП.

Найденный фрагмент планируют музеефицировать. Решение обсуждается КГИОП совместно с авторским надзором.

Реставрацию осуществляет ООО «Реставратор».

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