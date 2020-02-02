В доме-музее Римского-Корсакова в Тихвине реставраторы нашли фрагмент исторических обоев

В доме-музее Римского-Корсакова в Тихвине реставраторы нашли фрагмент исторических обоев
Специалисты восстановят исторические обои во всех помещениях дома. Фото: lenobl.ru/ru

В доме-музее Н.А. Римского-Корсакова в Тихвине был обнаружен фрагмент исторических обоев. Специалисты увидели его в ходе реставрации здания.

Во время последнего ремонта в начале 80-х годов исторический рисунок был воссоздан на обоях в передней, когда по одному из сохранившихся фрагментов Ленинградская обойная фабрика изготовила обои специально для музея.

Как рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области, предположительно, находка сохранилась с момента постройки здания в 1801-1810 годах.

В ходе исследования специалисты определили, что в доме было три слоя обоев. В ходе текущей реставрации планируется воспроизвести рисунок и цвет обоев 1859 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, реставраторы законсервировали надписи на фасаде Дома Гилмора.

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