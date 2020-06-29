В Петербурге с 29 июня запускают сезон фонтанов

Первым начал работать фонтан «Слава» в парке Победы, открывшийся после капремонта. Старт началу работы всего фонтанного комплекса Петербурга он дал 28 июня. Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Первым начал работать фонтан «Слава» в парке Победы, открывшийся после капремонта. Старт началу работы всего фонтанного комплекса Петербурга он дал 28 июня. Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

В понедельник, 29 июня, в Северной столице запустили все городские фонтаны — в связи с пандемией коронавируса это произошло на два месяца позже обычного.

Пуско-наладочные работы, а также запуск фонтанов, осуществили сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», о чем уведомляет пресс-служба предприятия. В 2020 году петербуржцев и гостей города будут радовать 60 фонтанных комплексов. В частности, начали работу фонтаны на Московской площади, площади Ленина, у Казанского собора и в Александровском саду. Первым был фонтан «Слава» в парке Победы, открывшийся после капитального ремонта.

Отметим, что долгие месяцы ожидания фонтаны проводили в полной готовности к запуску, поэтому удалось оперативно начать сезон при первой возможности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наконец заработали летние веранды заведений.