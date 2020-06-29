Первые коммерческие организации в Петербурге признали социальными предприятиями

В Петербурге 74 коммерческие организации получили статус «социальное предприятие». Возможность подать соответствующие документы у них появилась в 2020 году.

Заявки на статус «социальное предприятие» подали субъекты малого и среднего предпринимательства, которые больше года работают в сферах, направленных на достижение общественно-полезных целей, и решение социальных проблем. Прием документов в течение четырех месяцев вел комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

«В реестр со статусом «социальное предприятие» вошли 74 организации», — сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

Статус «социальное предприятие» дает право на налоговые льготы и участие в программе финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса «Поддержка социального предпринимательства». В 2020 году субсидии одной организации на один финансовый год составят не более 50% документально подтвержденных затрат с 2019 года, но не более 700 тыс. рублей. Всего на реализацию программы выделено 10 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники социальных учреждений в Петербурге получили выплаты.